La nuova stretta del governo sull' immigrazione non salverà i centri in Albania

La nuova proposta del governo sulla gestione dei flussi migratori ha scatenato polemiche. Il centrodestra spinge per espulsioni più rapide verso i Paesi terzi, sfruttando le nuove regole comunitarie sul diritto di asilo. Tuttavia, questa misura non sembra in grado di risolvere i problemi dei centri in Albania, che continuano a rimanere pieni e sotto pressione. La questione resta aperta e ancora tutta da affrontare.

Il centrodestra gioca al rialzo sui centri per i migranti in Albania, forte delle nuove regole comunitarie sul diritto di asilo che consentiranno espulsioni più semplici verso i Paesi terzi. Le strutture di Shëngjin e Gjader "funzioneranno. Funzioneranno! Dovessi passarci ogni notte da qui alla.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su centri per i migranti in Albania La nuova stretta del governo su dissenso e immigrazione Il governo ha annunciato una nuova legge sulla sicurezza, che introduce misure più restrittive su immigrazione e dissenso. Pacchetto sicurezza, nuova stretta del Governo contro armi da taglio, baby gang e immigrazione. Scudo legale per le forze dell’ordine Il governo italiano si appresta a introdurre un nuovo pacchetto di norme sulla sicurezza, comprendente un decreto legge e un disegno di legge. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Quanti migranti nei centri albanesi Ultime notizie su centri per i migranti in Albania Argomenti discussi: Che cosa c’è nella nuova stretta del governo sulla sicurezza; Approvato il decreto sicurezza. Nordio: Vogliamo evitare il ritorno delle Brigate Rosse; Decreto sicurezza, tutte le misure: fermo preventivo per 12 ore, daspo dai cortei per i violenti e stretta sui coltelli; Fermo preventivo per le manifestazioni, scudo penale, stretta anti-coltelli: cosa c'è nel decreto Sicurezza approvato dal Cdm. Dal 19 novembre la nuova stretta contro lo spoofing da numeri mobiliTre mesi dopo la prima stretta approvata dall’Agcom, da mercoledì 19 novembre entrerà in vigore un nuovo blocco volto a fermare le finte chiamate nazionali da numeri mobili. Il provvedimento, già ... blitzquotidiano.it Rinnovabili, stretta sulle aree: cosa prevede la nuova disciplinaIl Parlamento ha approvato la nuova disciplina sulle aree per le rinnovabili, definendo regole ... msn.com Nuova Moda Albania - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.