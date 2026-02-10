La stretta sull' immigrazione | cosa cambia in concreto

Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente nuove regole sull’immigrazione. Con questa decisione, si semplificano le procedure di asilo, puntando a velocizzare i processi. Sono state approvate due novità principali: una lista comune dei “Paesi di origine sicuri” e nuove regole per definire i “Paese terzo sicuro”. L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa e rendere più efficace il sistema di asilo in tutta l’Unione.

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva due tasselli chiave della riforma Ue sulle procedure d'asilo: da una parte la prima lista comune dei "Paesi di origine sicuri", dall'altra nuove regole per applicare il concetto di "Paese terzo sicuro", con l'obiettivo dichiarato di accelerare.

