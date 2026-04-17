In un episodio recente, alcuni antagonisti hanno sostenuto di essere sotto sorveglianza, credendo che una scatola nera di un'assicurazione fosse un mezzo di controllo delle autorità. Tuttavia, si è scoperto che si tratta di un normale dispositivo di registrazione, dotato di codice IMEI e informazioni sul produttore. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla confusione tra strumenti di sicurezza e sistemi di spionaggio.

Nel mondo antagonista, una banale scatola nera assicurativa, con tanto di codice IMEI e nome del produttore, diventa un dispositivo di controllo delle autorità. La denuncia arriva da un post sui social di un centro sociale del centro Italia, che in queste ore altre realtà affini stanno condividendo “sulla fiducia”, senza però rendersi conto dell’abbaglio preso. E sì che in tanti, nei commenti, hanno spiegato che no, non c’è alcun complotto nei loro confronti e non c’è nessuna volontà da parte dello Stato di spiarne i movimenti. “Nell'auto di un nostro compagno è stato scovato questo curioso marchingegno. Era ben nascosto dentro al cruscotto,...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ci controllano”. La gaffe degli antagonisti: pensano di essere spiati, ma è solo la scatola nera dell'assicurazione

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