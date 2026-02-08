Hai cambiato assicurazione? Attenzione alla scatola nera della Rc Auto | cosa può succedere dopo

Da qualche tempo, molte auto sono dotate di scatole nere collegate ai dispositivi satellitari. Ora, con il boom di queste tecnologie, cresce anche il rischio di problemi e sorprese per gli automobilisti. Chi ha installato il dispositivo dovrebbe fare attenzione, perché può influenzare le decisioni delle compagnie assicurative e, in alcuni casi, portare a contestazioni o a variazioni dei premi. La novità sta diventando sempre più comune, ma non tutti sono ancora consapevoli di cosa comporti questa scelta.

È cosa nota che negli ultimi anni si è assistito al boom dei dispositivi satellitari installati sulle automobili assicurate. Una "convenienza" in fase di sottoscrizione della polizza, visto che sono previsti sconti in caso di installazione della famosa black box; ma cosa accade una volta scaduto il contratto Rc Auto? Quali sono i rischi? Prima di tutto bisogna specificare che la diffusione dei dispositivi è cresciuta in modo esponenziale per un motivo particolare. Le compagnie assicurative li utilizzano per monitorare i dati di guida.

