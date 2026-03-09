Il dramma del tram 9 deragliato in via Vittorio Veneto | attesa sulle analisi a scatola nera e smartphone Ecco la fase decisiva degli accertamenti

Un tram senza passeggeri si è deragliato in via Vittorio Veneto a Milano mentre tornava al deposito. L’incidente si è verificato vicino alla stazione Centrale, alla curva, e ora sono in corso analisi delle scatole nere e degli smartphone per chiarire la dinamica. Le autorità stanno aspettando i risultati delle verifiche tecniche per capire cosa sia successo.

Milano – Il tram stava rientrando al deposito, senza passeggeri a bordo, quando è uscito dai binari alla curva, a pochi passi dalla stazione Centrale. Un incidente, senza gravi conseguenze, a una settimana dal deragliamento del tram numero 9 in viale Vittorio Veneto, che invece ha provocato due morti e 54 feriti. La causa dell’ultimo episodio, come è emerso dai primi rilievi, è la presenza di un bullone sui binari, tra via Galvani e via Filzi: forse una componente che si è staccata da un altro mezzo o dagli stessi binari, oppure un (poco probabile) gesto doloso di qualche vandalo o sabotatore. Sabato sera, attorno alle 22, sono intervenuti i tecnici Atm e il tram 12, un Jumbo (modello diverso dal Tramlink deragliato in viale Vittorio Veneto), è stato rimosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Dal tram deragliato a Milano “nessun alert prima dello schianto”. L’ipotesi: malore o distrazione, analisi sulla scatola neraMilano – L’autista del Tramlink numero 9, prima del deragliamento in viale Vittorio Veneto, non avrebbe inviato alcuna comunicazione alla centrale...

Tram deragliato: il conducente ha avvisato Atm del trauma al piede? Accertamenti anche sullo smartphoneMilano, 2 marzo 2026 – Capire se il conducente del tram abbia segnalato alla centrale operativa di Atm "criticità o anomalie di qualunque genere".

