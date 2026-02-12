Chrome sotto attacco | malware AI infetta 300.000 utenti rubati dati sensibili tramite estensioni fraudolente

Oltre 300.000 utenti di Google Chrome sono stati infettati da un nuovo malware chiamato “AiFrame”. Gli hacker hanno diffuso estensioni fraudolente che si spacciano per strumenti di intelligenza artificiale, ma in realtà rubano dati sensibili. Molti utenti hanno installato queste estensioni senza rendersi conto del pericolo, mettendo a rischio informazioni personali e password. La scoperta ha fatto scattare l’allarme tra gli esperti di sicurezza e Google sta cercando di bloccare la diffusione del malware.

La Truffa Silenziosa: 300.000 Utenti Chrome Presi di Mira da Malware Camuffato da AI. Oltre 300.000 utenti di Google Chrome sono stati inconsapevolmente colpiti da una massiccia campagna di malware, denominata “AiFrame”, che ha infettato i browser attraverso estensioni apparentemente innocue. Queste estensioni, spacciate per assistenti basati sull’intelligenza artificiale, consentivano ai criminali di rubare dati sensibili come credenziali di accesso, email e informazioni di navigazione. La scoperta, fatta dai ricercatori di LayerX, evidenzia una crescente vulnerabilità degli utenti in un panorama digitale sempre più dominato dall’AI.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Chrome Malware Estensioni Chrome rubano chat: allarme per 900.000 utenti di ChatGPT e DeepSeek Recenti studi di sicurezza informatica segnalano che alcune estensioni Chrome stanno sottraendo chat e dati sensibili di circa 900. Attacco a ChatGPT, quali sono i dati rubati a Mixpanel e cosa rischiano gli utenti La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Chrome Malware Argomenti discussi: Smartphone Android a rischio: oltre il 40% dei telefoni non è più protetto; La Sapienza sotto attacco hacker: virus paralizza l'ateneo, ultimatum da sospetta regia russa; WhatsApp sotto attacco: malware nei gruppi sfrutta i download automatici. Attacco a Chrome: scoperto un nuovo malware per il phishingIl panorama delle minacce informatiche si arricchisce di un nuovo protagonista che prende di mira direttamente l'ecosistema delle estensioni per browser Chrome. Un servizio di malware-as-a-service ... tomshw.it DR. GOOGLE NON TI CONOSCE, IO SI! Gennaio è finito ma ti senti ancora un palloncino Il tuo fegato sta chiedendo aiuto sotto il peso di stress e tossine. Inutile cercare rimedi miracolosi online: serve la pianta giusta. Per un detox semplice e sicuro: - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.