Christian Mantegazza vince i 200 dorso ai Campionati Italiani | tempo non esaltante

Durante i Campionati Italiani di nuoto, Christian Mantegazza ha vinto la gara dei 200 dorso, mentre si è aggiudicato anche la vittoria nei 200 rana. Con il risultato di 2:10, ha ottenuto la qualificazione per gli Europei di Parigi. La sua prestazione nei 200 rana è stata considerata non particolarmente brillante, ma sufficiente per conquistare il titolo e il pass per la competizione continentale.

Si aggiudica i 200 rana Christian Mantegazza, che conquista anche il suo pass per gli Europei di Parigi con il tempo di 2:10.03. Il crono, sebbene rispetti lo standard fisssato dalla federazione, non soddisfa forse le aspettative del ragazzo classe 2005, che già da qualche stagione sembra poter e voler mettere la propria firma nella storia della rana italiana. Dopo un avvio di gara aggressivo, dettato anche dal secondo arrivato Alessandro Fusco, la svolta per il nuotatore del Nuoto Team Trezzo risulta essere dalla seconda vasca in poi. Il suo tocco finale rimane a qualche decimo dal personale, fermo a 2:09.39, nutoato al Settecolli di Roma dell’anno scorso.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Christian Mantegazza vince i 200 dorso ai Campionati Italiani: tempo non esaltante Notizie correlate Colpo di scena nei 200 dorso: Thomas Ceccon battuto da Del Signore e Venini ai Campionati Italiani!Una gara carica di emozioni per mille ragioni: così si è presentata la finale dei 200 dorso maschili ai Campionati italiani di nuoto di Riccione. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Attesa per Curtis e D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini, record italiani che fanno sognare! Tempone di Cerasuolo nei 100 rana!; LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: brilla D’Ambrosio, Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti; LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Curtis esplosiva nei 50 dorso attesa per Cerasuolo Mao non c’è; LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Curtis esplosiva nei 50 dorso Cerasuolo in scioltezza Mao influenzata finali dalle 18.00. Christian Mantegazza vince i 200 dorso ai Campionati Italiani: tempo non esaltanteSi aggiudica i 200 rana Christian Mantegazza, che conquista anche il suo pass per gli Europei di Parigi con il tempo di 2:10.03. Il crono, sebbene ... oasport.it 2026 Italian Swimming Championship Men's 4x100m Individual Medley Relay Timed-Final fin2026.microplustiming.com/export/NU_2026… Fiamme Gialle - Nuoto - Michele Lamberti 53.74 - Christian Mantegazza 59.19 - Alberto Razzetti 51.10 - Carlos D x.com Radio Morcote International. . 13 aprile 2026 – 13 marzo 2026: un mese fa PRIMA PARTE Un mese fa siamo stati protagonisti del programma “Siamo Fuori” su RSI LA 1, condotto da Davide Riva, Charly Gallino e Christian Frappoli Un racconto autentico - facebook.com facebook