Avengers | Doomsday il ritorno di Chris Evans era previsto in I Fantastici Quattro – Gli Inizi? Ecco la scena tagliata

I fan dei supereroi sono rimasti sorpresi nel scoprire che Chris Evans avrebbe potuto tornare a vestire i panni di Captain America già in un altro film. Inizialmente, circolavano voci che il suo ritorno fosse previsto in

Il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers (alias Captain America) per Avengers: Doomsday è ormai una certezza scolpita nella pietra, ma sembra che i fan abbiano sfiorato la possibilità di rivederlo in azione ben prima del crossover. Mentre la marcia verso Doomsday procede lenta ma inesorabile, con teaser che ci mostrano uno Steve Rogers in versione “padre di famiglia”, emerge un retroscena succoso dai corridoi dei Marvel Studios. Pare infatti che I Fantastici Quattro – Gli inizi dovesse fungere da trampolino di lancio diretto per l’arco narrativo del Capitano, con una scena post-credits che è stata poi misteriosamente cestinata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Solo chi è stato al cinema ha potuto scoprire il trailer esclusivo di Avengers Doomsday.

Chris Evans ritorna nel Marvel Cinematic Universe, suscitando interesse tra i fan e gli addetti ai lavori.

