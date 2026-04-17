Choc durante un intervento di routine | bimbo di 2 anni trasportato d’urgenza poi la tragedia devastante

Durante un intervento programmato presso un ospedale di Rovigo, un bambino di 2 anni e mezzo ha subito un improvviso peggioramento che ha portato alla sua morte. L'operazione, considerata di routine, si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto i familiari e l’intera comunità. La vicenda sta ora al centro di indagini per chiarire le cause di quanto accaduto.

Un intervento considerato di routine si è trasformato in una tragedia devastante. Un bimbo di appena 2 anni e mezzo, Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddik, è morto dopo un improvviso peggioramento avvenuto durante un’operazione programmata all’ ospedale di Rovigo. Il piccolo viveva con la famiglia in provincia di Parma ed era stato ricoverato per un intervento a un braccio, legato a una condizione congenita che gli impediva di muoverlo correttamente. Secondo quanto ricostruito finora, il bambino era stato sottoposto a una procedura chirurgica pediatrica pianificata da tempo e ritenuta, dai familiari, a basso rischio. Ma qualcosa, in sala operatoria, sarebbe andato storto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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