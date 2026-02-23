Tragedia a Sestu | bimbo di 5 anni muore soffocato durante la cena

Un bambino di cinque anni ha perso la vita a Sestu dopo aver inghiottito accidentalmente un boccone durante la cena. La causa del decesso è stata l’ostruzione delle vie respiratorie, che non ha lasciato scampo ai soccorritori arrivati troppo tardi. La famiglia si trova ora a dover affrontare un dolore improvviso e profondo. La scena si è svolta nella cucina di casa, dove il piccolo stava mangiando con i genitori.

Dramma nella serata, inutili i soccorsi. Un bambino di circa cinque anni ha perso la vita ieri sera a Sestu, nella Città metropolitana di Cagliari, dopo essere rimasto soffocato da un boccone. La tragedia si è consumata intorno alle 20:30. Secondo i primi accertamenti, il piccolo avrebbe ingerito del cibo che gli ha ostruito le vie respiratorie, provocando un rapido aggravamento delle sue condizioni. I tentativi disperati di rianimazione. Allertati immediatamente dai genitori, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. I medici hanno tentato di soccorrere il bambino liberandogli le vie aeree e praticando manovre di rianimazione per oltre 40 minuti.

