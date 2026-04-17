In una recente conferenza stampa, l’allenatore ha mostrato sicurezza e abilità comunicativa, caratteristiche che ha affinato nel tempo. È stato descritto come un leader sia sul campo che fuori, dimostrando fermezza nelle risposte e astuzia nel gestire le domande. Le sue parole hanno suscitato attenzione, indicando una crescita evidente e una certa influenza derivata da esperienze passate con figure di spicco.

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© Internews24.com - Chivu leader in panchina e fuori! Fermezza e furbizia in conferenza: ha imparato dal migliore di tutti

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