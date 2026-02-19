Dopo la sconfitta contro il Bodo Glimt, Chivu ha spiegato che Lautaro Martinez resterà fuori a lungo a causa di un infortunio. Il tecnico ha confermato che l’attaccante argentino non tornerà in campo prima di alcune settimane, lasciando l’Inter senza il suo centroavanti titolare. Chivu ha anche chiarito perché ha preferito mettere Dimarco in panchina, puntando su altre soluzioni per la prossima partita. La squadra si prepara ora a nuove sfide, cercando di risolvere alcuni problemi emersi in questa fase.

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu post Bodo Glimt Inter: le parole del tecnico nerazzurro dopo la sconfitta in Champions League. La conferenza stampa di Cristian Chivu al termine di Bodo Glimt Inter. LAUTARO – « Vedremo, faremo accertamenti, quello che è sicuro è che Lautaro starà fuori per un bel po’ e dopo che farà gli accertamenti capiremo tutto, è un infortunio muscolare ». SUL MATCH – « Palla persa transizioni fatte con velocità siamo stati un po’ lenti nel togliere quella palla in verticale, abbiamo subito 4 minuti avremmo potuto prendere altre ripartenze su un campo del genere dove noi faticavamo per qualità ma non è una scusa non siamo abituati a giocare sul sintetico come sono loro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Conferenza stampa Chivu post Bodo Glimt Inter: «Lautaro starà fuori per un bel po'! Vi spiego come mai Dimarco in panchina»

