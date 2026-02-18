Chivu non ha il diritto di parlare di Maradona Quella di Diego era furbizia non è mai stato un simulatore

Christian Chivu ha suscitato polemiche con le sue parole su Maradona, definendo il suo famoso gol di mano come un atto di furbizia e non di simulazione. La sua dichiarazione è arrivata durante la conferenza stampa sull’infortunio di Bastoni, attirando l’attenzione dei tifosi e degli esperti di calcio. Molti criticano il modo in cui il tecnico dell’Inter si è riferito a un episodio storico, ritenendo che manchi rispetto alla figura di Maradona. La discussione si accende tra chi difende e chi condanna le sue affermazioni.

L'ex campione del Mondo nel 1986 con l'Argentina, Pedro Pablo Pasculli, replica alle dichiarazioni del tecnico dell'Inter sull'ex capitano del Napoli che hanno fatto tanto discutere nelle ultime ore Sull'argomento è intervenuto in queste ore uno che quel Campionato del Mondo lo vinse, insieme al ‘Pibe de Oro’, l'ex attaccante dell'Argentina Pedro Pablo Pasculli. “Chivu non ha il diritto di parlare del dio del calcio. Con tutto il rispetto per lui, che è stato un grande giocatore e ora sta iniziando la carriera da allenatore, non può nominare Maradona. Quello che ha fatto Diego in quel Mondiale, con la mano, è stata una furbizia del calciatore.🔗 Leggi su Napolitoday.it

