Conferenza stampa Spalletti | Non mi sarei mai aspettato che Chivu desse del fesso a Kalulu Bastoni in Nazionale? Gattuso convochi chi vuole

Luciano Spalletti ha commentato pubblicamente l’episodio tra Chivu e Kalulu durante una conferenza stampa, spiegando di non aver previsto che l’ex difensore romanista chiamasse “fesso” il giocatore del Milan. Spalletti ha anche commentato la convocazione di Bastoni in Nazionale, dicendo che Gattuso può chiamare chi preferisce senza problemi. Il tecnico ha aggiunto che non si sorprende se Bastoni viene convocato per le prossime partite.

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 18.45 per presentare il match di domani in Champions League tra Galatasaray e Juve. Questo il passaggio su Inter-Juve di sabato sera: COMMENTO ALLE PAROLE DI CHIVU – «Non parlo sopra le parole di Elkann e dei direttori. Io posso dire che Pierre è un bravo ragazzo, una persona perbene e che debba prendere del fesso dall'allenatore avversario è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Questo mi darebbe la possibilità di parlare dei giocare dell'Inter e non voglio farlo».

