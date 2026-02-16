Conferenza stampa Spalletti | Non mi sarei mai aspettato che Chivu desse del fesso a Kalulu Bastoni in Nazionale? Gattuso convochi chi vuole
Luciano Spalletti ha commentato pubblicamente l’episodio tra Chivu e Kalulu durante una conferenza stampa, spiegando di non aver previsto che l’ex difensore romanista chiamasse “fesso” il giocatore del Milan. Spalletti ha anche commentato la convocazione di Bastoni in Nazionale, dicendo che Gattuso può chiamare chi preferisce senza problemi. Il tecnico ha aggiunto che non si sorprende se Bastoni viene convocato per le prossime partite.
Inter News 24 Conferenza stampa Spalletti: il tecnico della Juve è tornato sull’episodio Bastoni-Kalulu: messaggio a Chivu e Gattuso. Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 18.45 per presentare il match di domani in Champions League tra Galatasaray e Juve. Questo il passaggio su Inter-Juve di sabato sera: COMMENTO ALLE PAROLE DI CHIVU – «Non parlo sopra le parole di Elkann e dei direttori. Io posso dire che Pierre è un bravo ragazzo, una persona perbene e che debba prendere del fesso dall’allenatore avversario è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Questo mi darebbe la possibilità di parlare dei giocare dell’Inter e non voglio farlo». 🔗 Leggi su Internews24.com
Conferenza stampa Spalletti pre Galatasaray Juve: «Che Kalulu debba prendersi del fesso da Chivu non me lo sarei aspettato. La simulazione offende il calcio e il professionista»
Luciano Spalletti ha criticato duramente Kalulu prima della partita tra Juventus e Galatasaray, affermando che non si aspettava che il difensore si lasciasse ingannare da Chivu.
Spalletti: “Kalulu ha avuto due torti e si e preso pure del fesso da Chivu. Da lui non me l’aspettavo”
Luciano Spalletti critica duramente Chivu dopo le parole dell’ex calciatore nell’immediato post partita di Inter-Juventus.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juventus, niente conferenza della vigilia per Spalletti: ecco perché; Spalletti, niente conferenza stampa prima di Inter-Juve: al suo posto Locatelli; La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Lazio; Sorpresa Spalletti, chi parlerà alla conferenza stampa di Inter-Juve e non solo.
Spalletti: Kalulu ha avuto due torti e si e preso pure del fesso da Chivu. Da lui non me l’aspettavoLuciano Spalletti risponde subito alle parole di Chivu nell’immediato post partita di Inter-Juventus. Il tecnico dei bianconeri ha sfruttato la conferenza stampa della sfida col Galatasaray in ... fanpage.it
Spalletti: Le simulazioni offendono il calcio. Bastoni in Nazionale? Gattuso deve essere libero di scegliere. Su Icardi e Osimhen...Le parole dell'allenatore e di McKennie alla vigilia della gara d'andata dei playoff di Champions League: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
#McKennie ha parlato nella conferenza stampa pre #GalatasarayJuventus non si pone limiti per la #Juve: pronto a fare anche il portiere pur di aiutare la squadra. Il centrocampista spera di restare in bianconero a lungo. #Juventusnews24 x.com
Domani 17 febbraio alle ore 12 vi aspettiamo in Sala Caduti di Nassirya per la conferenza stampa “Emergenza grattacielo a Ferrara” che abbiamo voluto organizzare sulla grave crisi seguita allo sgombero delle famiglie del grattacielo di Ferrara. Una vera e pr - facebook.com facebook