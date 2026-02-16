Luciano Spalletti ha criticato duramente Kalulu prima della partita tra Juventus e Galatasaray, affermando che non si aspettava che il difensore si lasciasse ingannare da Chivu. La sua frase è arrivata dopo aver osservato alcune simulazioni in allenamento che ritiene offensive per il calcio e per i giocatori professionisti. La conferenza stampa si è tenuta alla vigilia del primo turno dei playoff di Champions League, con Spalletti che ha espresso le sue opinioni sul comportamento di alcuni atleti.

Conferenza stampa Spalletti pre Galatasaray Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match d'andata dei playoff di Champions League 202526. È tempo di playoff, è tempo di Galatasaray Juve. Alla vigilia del match d'andata, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 18.45 per presentare il match davanti ai media. ICARDI E OSIMHEN – « Hanno caratteristiche diverse, messi insieme potrebbero fare l'enciclopedia del numero 9. Sono due centravanti che sanno comportarsi nell'area di rigore: uno crea caos e l'altro lo sa usare.

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Galatasaray Juve: «Che Kalulu debba prendersi del fesso da Chivu non me lo sarei aspettato. La simulazione offende il calcio e il professionista»

Luciano Spalletti critica duramente Kalulu, accusando il difensore del Milan di aver subito due decisioni errate durante l’ultimo confronto, e si infuria perché Chivu lo ha chiamato “bischero” in diretta TV.

Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa perché la Juventus affronta il Galatasaray domani sera.

