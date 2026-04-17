Chivu | Bravi a lasciarci alle spalle la stagione passata Rinnovo? Pensavo alla Champions

Dopo la vittoria contro il Cagliari, il tecnico dell'Inter ha detto di essere soddisfatto per aver lasciato alle spalle la stagione precedente e ha citato il desiderio di concentrarsi sulla Champions League. Ha ringraziato per aver raggiunto l’obiettivo della qualificazione e ha aggiunto che ora si guarda avanti. Durante le dichiarazioni, non sono stati fatti riferimenti a un possibile rinnovo contrattuale.

Tanto vicino da poterlo quasi toccare. Ma ancora solo da guardare, finché la matematica non darà il via libera. L’Inter continua la sua corsa e vede lo scudetto: netto successo contro il Cagliari e +12 momentaneo sul Napoli (la classifica). La squadra di Cristian Chivu allunga e mette pressione definitiva al campionato. In conferenza il tecnico nerazzurro resta fedele alla sua linea e alla domanda sull’obiettivo Champions ormai centrato, risponde così: "Lei ha detto che settimana scorsa stavo scherzando. Ero ironico, ma non scherzavo. Comunque ne siamo contenti". Poi l’analisi della gara, senza nascondere le difficoltà iniziali: "Eravamo consapevoli dell’importanza della partita.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu: "Bravi a lasciarci alle spalle la stagione passata. Rinnovo? Pensavo alla Champions" Notizie correlate Leggi anche: Chivu: "Rinnovo? Pensavo alla Champions... Giocatori entusiasti? Sono tutti sul cellulare" Leggi anche: Inter Pisa, Chivu: “Importante lasciarsi alle spalle l’Arsenal. Ho mal di schiena per…” Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Calhanoglu, il Galatasaray può attendere: Chivu lo vuole, lui ci pensa e il contratto...; Chivu: I calciatori dell'Inter hanno sempre la testa sul telefono. La chiamo generazione a una mano. Chivu: Non è facile affrontare la Roma, siamo stati bravi a limitarli nel secondo tempoL'Inter ha battuto la Roma con un sonoro 5-2. Chivu nel post partita ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara: ecco le sue parole. siamolaroma.it Inter, Chivu: Non una bella partita, ma bravi a percepire la difficoltà. Pronti per il derbyIl tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo lo 0-0 contro il Como nella gara valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Come l'hai preparata? Avevamo ... tuttomercatoweb.com Chivu, Scudetto vicino e altra frecciata: "Rinnovo Occupato a raggiungere la zona Champions" facebook #Chivu, Scudetto vicino e altra frecciata: "Rinnovo Occupato a raggiungere la zona Champions" x.com