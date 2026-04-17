Chivu | Bravi a lasciarci alle spalle la stagione passata Rinnovo? Pensavo alla Champions

Da gazzetta.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro il Cagliari, il tecnico dell'Inter ha detto di essere soddisfatto per aver lasciato alle spalle la stagione precedente e ha citato il desiderio di concentrarsi sulla Champions League. Ha ringraziato per aver raggiunto l’obiettivo della qualificazione e ha aggiunto che ora si guarda avanti. Durante le dichiarazioni, non sono stati fatti riferimenti a un possibile rinnovo contrattuale.

Tanto vicino da poterlo quasi toccare. Ma ancora solo da guardare, finché la matematica non darà il via libera. L’Inter continua la sua corsa e vede lo scudetto: netto successo contro il Cagliari e +12 momentaneo sul Napoli (la classifica). La squadra di Cristian Chivu allunga e mette pressione definitiva al campionato. In conferenza il tecnico nerazzurro resta fedele alla sua linea e alla domanda sull’obiettivo Champions ormai centrato, risponde così: "Lei ha detto che settimana scorsa stavo scherzando. Ero ironico, ma non scherzavo. Comunque ne siamo contenti". Poi l’analisi della gara, senza nascondere le difficoltà iniziali: "Eravamo consapevoli dell’importanza della partita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Chivu: "Bravi a lasciarci alle spalle la stagione passata. Rinnovo? Pensavo alla Champions"

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