Inter Pisa Chivu | Importante lasciarsi alle spalle l’Arsenal Ho mal di schiena per…

Chivu. Cristian Chivu, tecnico dell’ Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre della sfida contro il Pisa, commentando con ironia il ruolo di ‘teodoforo’ a cui è stato idealmente associato: “ I o teodoforo? Ho mal di schiena (ride, ndr): sono bloccato, ma sono onorato per questo evento. È una cosa bella e importante rappresentare lo spirito olimpico. Mi fa piacere, spero che il mal di schiena passi “. L’allenatore nerazzurro ha poi affrontato il tema della preparazione alla partita, sottolineando l’importanza di recuperare le energie e dimenticare le delusioni recenti: “ Per stasera abbiamo lavorato sul recuperare le energie spese nelle settimane: è importante lasciarsi alle spalle una partita non portata a buon fine.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

