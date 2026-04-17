Dopo la vittoria contro il Cagliari, l’allenatore dell’Inter ha commentato il momento della squadra, sottolineando che il rinnovo del contratto non era tra le sue priorità e che invece si concentrava sulla qualificazione in Champions League. Ha aggiunto che i giocatori sembrano entusiasti, anche se li ha trovati tutti impegnati sui cellulari. Alla fine, ha ringraziato per aver raggiunto l’obiettivo di qualificazione, annunciando di voler guardare oltre.

Tanto vicino da poterlo quasi toccare. Ma ancora solo da guardare, finché la matematica non darà il via libera. L’Inter continua la sua corsa e vede lo scudetto: netto successo contro il Cagliari e +12 momentaneo sul Napoli (la classifica). La squadra di Cristian Chivu allunga e mette pressione definitiva al campionato. In conferenza il tecnico nerazzurro resta fedele alla sua linea e alla domanda sull’obiettivo Champions ormai centrato, risponde così: "Lei ha detto che settimana scorsa stavo scherzando. Ero ironico, ma non scherzavo. Comunque ne siamo contenti". Poi l’analisi della gara, senza nascondere le difficoltà iniziali: "Eravamo consapevoli dell’importanza della partita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Rinnovo? Pensavo alla Champions... Giocatori entusiasti? Sono tutti sul cellulare"

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