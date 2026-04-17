Le vicende sentimentali di un noto personaggio televisivo sono finite sotto i riflettori dopo che alcune sue ex partner hanno espresso critiche pubbliche. La discussione è scoppiata in seguito a una partecipazione a un programma televisivo, durante la quale sono emerse dichiarazioni e opinioni contrastanti riguardo alle sue relazioni passate, che si contano in oltre 350. La vicenda ha suscitato un certo clamore sui social e sui mezzi di informazione.

Le dinamiche sentimentali di Francesco Chiofalo hanno scatenato una serie di reazioni incisive dopo la sua partecipazione al programma Belve su Rai2 lo scorso martedì 14 aprile. L’ex protagonista di Temptation Island ha alimentato il dibattito pubblico parlando della propria vita privata, provocando l’intervento diretto di tre donne legate al suo passato e al suo presente: Antonella Fiordelisi, Drusilla Gucci e Manuela Carriero. Il botta e risposta tra le ex compagne e le dichiarazioni di Chiofalo. Durante l’intervista televisiva, Chiofalo ha attirato l’attenzione descrivendo un numero di relazioni passate pari a circa 350 donne, sostenendo che tutte le sue ex avrebbero ancora un senso di rammarico per la fine dei rapporti, tanto da tornare da lui con un semplice gesto delle dita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiofalo scatena il caos: le ex lo attaccano dopo i 350 amori

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Non tornerei mai insieme a lui. Non ho l’amaro in bocca, sto benissimo. Pensa davvero che io non abbia qualcuno ” Il piccolo terremoto scatenato dalle ultime dichiarazioni di Francesco Chiofalo continua a far discutere. L’ex volto di Temptation Island, intervi - facebook.com facebook