Drusilla Gucci | Chiofalo mente a Belve sulle ex 350 donne? Non credo conosco le sue capacità

Drusilla Gucci ha commentato l’intervista di Francesco Chiofalo a Belve, affermando di avere una versione dei fatti diversa da quella raccontata dall’influencer. La modella, ex compagna di Chiofalo, ha dichiarato di conoscere le sue capacità e ha messo in dubbio le affermazioni riguardanti il numero di donne con cui si sarebbe frequentato. La discussione si concentra sui dettagli della loro relazione e sulle dichiarazioni rilasciate in trasmissione.

Drusilla Gucci commenta l’esilarante intervista di Francesco Chiofalo a Belve. Ex compagna dell’influencer, dichiara di ricordare una versione dei fatti diversa da quella raccontata dal romano in tv: “Conosco le sue doti amatorie. Dubito abbia avuto 350 donne”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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