Durante l’ultima puntata di Belve su Rai 2, condotta da Francesca Fagnani, Francesco Chiofalo ha citato di aver avuto rapporti con circa 350 donne. Le sue affermazioni sono state successivamente commentate da alcune ex partner, tra cui Fiordelisi e Gucci, che hanno fornito versioni diverse rispetto alle dichiarazioni dell’uomo. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e ha aperto un dibattito sul tema.

Le dichiarazioni di Francesco Chiofalo nell’ultima puntata di Belve, andata in onda su Rai 2 e condotta da Francesca Fagnani, hanno acceso curiosità e discussioni online. Durante l’intervista, l’ex star di Temptation Island ha parlato con tono ironico del proprio passato sentimentale, sostenendo di aver avuto “più di 350 donne” e aggiungendo che le sue ex “potrebbero tornare con lui in un attimo”. Un’uscita volutamente provocatoria e giocata sul registro dell’autoironia, ma che ha inevitabilmente riportato l’attenzione sulle sue relazioni passate. A commentare, in contesti diversi, sono state due delle sue ex più note: Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Chiofalo a Belve parla di “350 donne”, ma le ex lo smontano: cosa hanno detto Fiordelisi e Gucci

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