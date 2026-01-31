Superate le 50mila firme La proposta di legge Remigrazione e riconquista approda in Parlamento

La proposta di legge “Remigrazione e riconquista” ha superato le 50mila firme e ora passa in Parlamento. Le opposizioni hanno protestato nella sala stampa della Camera, ma la loro barricata si è trasformata in un piagnisteo collettivo, senza riuscire a bloccare il percorso della legge.

La tragicomica barricata delle opposizioni nella sala stampa della Camera si trasforma in un piagnisteo collettivo. Quella malsana presunzione per la quale chi non rispetta i paletti imposti dai custodi della falsa democrazia è crollata. E in sole ventiquattro ore la proposta di legge sulla remigrazione ha raggiunto e superato le 50mila firme necessarie per l'approdo in parlamento. Un effetto boomerang che si poteva prevedere e che adesso, piaccia o non piaccia, consentirà a Casapound e alle altre sigle bollate come «fasciste» di tornarci davvero in Parlamento. Non da un ingresso secondario per una banale conferenza, ma dal portone principale.

