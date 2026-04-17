Chiara Balistreri ha dichiarato di provare paura e rabbia dopo aver ricevuto una denuncia per diffamazione dall’ex partner. La donna ha spiegato di voler comunque continuare a parlare pubblicamente, nonostante le difficoltà crescenti. Questa nuova fase della vicenda si aggiunge alle precedenti dichiarazioni di Balistreri, rendendo la situazione più complicata rispetto al passato.

Perché Chiara Balistreri parla di paura dopo la denuncia dell’ex. “Ho paura e sono arrabbiata”. Non è la prima volta che Chiara Balistreri racconta la sua vicenda, ma questa volta il quadro si è ulteriormente complicato. Dopo le sue denunce e le testimonianze già rese pubbliche nei giorni scorsi, la giovane si trova ora a fare i conti con una nuova svolta: è stato il suo ex fidanzato a denunciarla per diffamazione. Un passaggio che cambia il peso della storia e che alimenta le sue preoccupazioni. “Pensa di tapparmi la bocca, ma continuerò a parlare”, spiega, sottolineando come la vicenda non si sia chiusa con la condanna. Cosa ha detto Chiara Balistreri a Verissimo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chiara Balistreri: ‘Ho paura, ma continuerò a parlare’, l’ex la denuncia per diffamazione

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