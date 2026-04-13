Trump contro il Papa | È stato eletto grazie a me La replica | Non ho paura di lui continuerò a parlare contro la guerra

Durante un volo verso l’Algeria, il Papa ha risposto a un commento di Trump che aveva affermato di aver contribuito alla sua elezione. Trump aveva dichiarato che il Papa era stato eletto grazie a lui, mentre il Papa ha affermato di non temere le sue parole e di continuare a opporsi alla guerra. La discussione si è svolta in un momento di viaggio ufficiale del Pontefice in Nord Africa.

Papa Leone XIV, nel volo che lo sta portando da Roma verso l’Algeria, prima tappa di un viaggio di 10 giorni in Africa, replica all’ attacco di Trump nei suoi confronti. «Io non ho paura dell’amministrazione Trump, parlo del Vangelo e quindi continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra », dichiara. « Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui », aggiunge il Pontefice. «Non penso si possa abusare del Vangelo nel modo in cui alcune persone stanno facendo. Penso che le persone che leggono – ha aggiunto riferendosi al messaggio del presidente Usa – possano trarre le loro conclusioni». Cosa ha detto Trump contro il Papa. Donald Trump ha criticato oggi le parole del primo pontefice americano nella storia della chiesa.🔗 Leggi su Open.online

Papa Leone XIV risponde all'attacco del presidente americano: «Io non ho paura dell'amministrazione Trump, parlo del Vangelo e quindi continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra»I giornalisti che sono sul volo al seguito del pontefice lo definiscono molto sereno.

Delirio Trump contro Leone XIV: “Non sarebbe Papa senza di me”. La replica: “Non ho paura. Non dibatto con lui” | VIDEOUn attacco senza precedenti che segna una rottura inimmaginabile tra la Casa Bianca e il Vaticano.

“Trump come Gesù”: le parole della sua consigliera spirituale alla Casa Bianca