Un video su TikTok ha riacceso l’attenzione sul caso di Chiara Balistreri, influencer di Bologna, che da tempo denuncia le violenze subite dall’ex fidanzato, Gabriel Constantin. La donna ha condiviso l’ansia per il suo ritorno a casa tra due giorni, affermando di avere paura. La vicenda riguarda anche la situazione legale dell’ex fidanzato, che si trova agli arresti domiciliari.

Un video pubblicato su TikTok ha riportato alla ribalta il caso di Chiara Balistreri, influencer bolognese che da anni denuncia pubblicamente le violenze subite dall’ ex fidanzato Gabriel Constantin. Nelle immagini, visibilmente scossa e in lacrime, la giovane racconta di aver ricevuto una telefonata dalla polizia di Bologna che le comunicava una notizia importante: fra due giorni l’uomo tornerà a casa con un dispositivo di controllo elettronico. La reazione di Chiara è stata immediata e carica di angoscia. “ Mi dispiace che mi dovrete vedere così, ma sono appena stata svegliata con una chiamata della polizia di Bologna “, esordisce nel video, spiegando lo stato emotivo in cui si trova.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Torna a casa fra due giorni, ho paura”: Chiara Balistreri su TikTok e il ritorno dell’ex ai domiciliari

Leggi anche: “Tre anni per vedere in carcere il mio ex fidanzato dopo le violenze che ho subito. Oggi l’ennesimo sconto di pena. Questo Paese fa schifo”: lo sfogo di Chiara Balistreri

Non torna a casa dopo il lavoro, operaio trovato senza vita in cantiere: è morto schiacciato fra due tirTragedia in cantiere, operaio trovato morto all'alba di ieri, schiacciato fra due tir: le ricerche sono scattate dopo che i familiari non lo hanno...