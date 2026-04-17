Chiara e Serena, sorella e madre di Nicolò Brigante, hanno espresso il loro orgoglio per lui. Nicolò, nato a Catania, ha 32 anni e svolge il ruolo di imprenditore. Oltre al lavoro nel settore moda, lavora anche come influencer. La famiglia si è detta soddisfatta della sua attività e dei risultati ottenuti finora. Nessun altro dettaglio riguardante il suo percorso professionale o personale è stato fornito.

Nato a Catania, ha 32 anni, nella vita Nicolò Brigante è un piccolo imprenditore ma continua a lavorare anche nella moda e come influencer. E’ molto legato alla sua terra e alla sua famiglia (papà, mamma e sorella). Ama viaggiare e fare sport. Il suo è un nome noto soltanto agli assidui spettatori di ‘Uomini e Donne’, di cui il catanese classe 1994 è stato uno dei tronisti. Era il 2018 quando Nicolò Brigante dall’ormai famosissimo trono del dating show condotto da Maria De Filippi era protagonista del proprio percorso per trovare l’amore. E la notorietà, ca va sans dire. Alla fine della sua esperienza televisiva, Nicolò Brigante aveva scelto Virginia Stablum.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono la sorella e la mamma di Nicolò Brigante, Chiara e Serena: “Siamo orgogliosi di te”

Notizie correlate

Chi sono la sorella e la mamma di Niccolò Brigante, Chiara e Serena: “Siamo orgogliosi di te”Nato a Catania, ha 32 anni, nella vita Niccolò Brigante è un piccolo imprenditore ma continua a lavorare anche nella moda e come influencer.

Chi è Nicole, la sorella di Serena Brancale: insieme a Sanremo 2026 realizzano il sogno della mammaNicole Brancale è la sorella di Serena Brancale, direttrice d'orchestra durante la sua esibizione al Festival di Sanremo 2026.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante lascia la Casa: Non ho lo spirito giusto; GF Vip 2026, Nicolò Brigante abbandona il gioco: Non ho più lo spirito giusto per restare; Grande Fratello Vip, frasi gravissime di Blu e Renato su Lucia: interviene la sorella mentre il web chiede la squalifica; Chi sono la sorella e la mamma di Nicolò Brigante, Chiara e Serena: Siamo orgogliosi di te.

Simona, chi è sorella di Nicolò Brigante e la nipotina Chiara| Sorpresa al GF Vip: Siamo orgogliosi di te!Simona, chi è sorella di Nicolò Brigante e la nipotina Chiara e la sorpresa al GF Vip: Siamo tutti orgogliosi di te! ... ilsussidiario.net

Serena Di Benedetto, chi è la mamma di Nicolò Brigante del GF Vip 2026| Legatissimo ai miei genitoriSerena Di Benedetto, chi è la mamma di Nicolò Brigante del GF Vip 2026: Legatissimo ai miei genitori, mi hanno trasmesso sani valori ... ilsussidiario.net

“Non ho più lo spirito giusto per restare”: Nicolò Brigante lascia il Grande Fratello Vip A un mese dall'inizio del GF Vip 2026, Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne, ha scelto di abbandonare la casa più spiata d'Italia. La decisione arriva dopo un mo - facebook.com facebook