Chi è Nicole la sorella di Serena Brancale | insieme a Sanremo 2026 realizzano il sogno della mamma
Nicole Brancale, sorella di Serena Brancale, ha accompagnato la sua famiglia durante il Festival di Sanremo 2026, contribuendo a rendere speciale l’esperienza. La presenza di Nicole si è fatta notare mentre affiancava Serena durante l’evento, sottolineando il legame tra le due e il ruolo di supporto che ha avuto nel percorso della cantante. La loro collaborazione ha attirato l’attenzione del pubblico presente alla manifestazione.
Nicole Brancale è la sorella di Serena Brancale, direttrice d'orchestra durante la sua esibizione al Festival di Sanremo 2026. Più grande di 7 anni, è una musicista di professione. Salendo insieme sul palco dell'Ariston, hanno realizzato insieme il sogno della madre scomparsa, a cui è dedicato il brano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Festival di Sanremo “famigliare” di Serena Brancale: l’omaggio alla mamma Maria De Filippis, la dedica al papà ex calciatore e la sorella Nicole come direttrice dell’orchestraLa cantante torna all'Ariston con 'Qui con un me' dedicata alla madre scomparsa nel 2020.
