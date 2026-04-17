Chiara e Serena, sorella e madre di Niccolò Brigante, hanno espresso pubblicamente il loro sostegno, dichiarando di essere orgogliose di lui. Niccolò, nato a Catania e di 32 anni, svolge l’attività di piccolo imprenditore e si occupa anche di moda e influencer. La sua vita professionale combina diversi settori, mantenendo un ruolo attivo nel mondo del lavoro.

Nato a Catania, ha 32 anni, nella vita Niccolò Brigante è un piccolo imprenditore ma continua a lavorare anche nella moda e come influencer. E’ molto legato alla sua terra e alla sua famiglia (papà, mamma e sorella). Ama viaggiare e fare sport. Il suo è un nome noto soltanto agli assidui spettatori di ‘Uomini e Donne’, di cui il catanese classe 1994 è stato uno dei tronisti. Era il 2018 quando Nicolò Brigante dall’ormai famosissimo trono del dating show condotto da Maria De Filippi era protagonista del proprio percorso per trovare l’amore. E la notorietà, ca va sans dire. Alla fine della sua esperienza televisiva, Nicolò Brigante aveva scelto Virginia Stablum.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono la sorella e la mamma di Niccolò Brigante, Chiara e Serena: “Siamo orgogliosi di te”

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