L’addio a Arnaldo Manini | Ha dedicato la vita al lavoro Siamo orgogliosi di te

Nella Basilica Papale si è svolto ieri l’ultimo saluto ad Arnaldo Manini, fondatore e presidente di Manini Prefabbricati SpA. Con una grande affluenza di persone, è stato ricordato un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita al lavoro. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di commiato, riconoscendo il suo contributo nel settore e il suo impegno professionale.

Gran folla, nella Basilica Papale, ieri mattina, per l’ultimo saluto ad Arnaldo Manini, fondatore e presidente di Manini Prefabbricati SpA. "Mio padre è stato un grande imprenditore, ma prima ancora l’uomo del fare. Uno di quelli che non aspettano che le cose accadono e costruiscono con le mani, con la testa, con la forza della volontà". Così al termine del rito, fra gli altri ricordi, quello, toccante della figlia Laura presente insieme alla sorella Valeria. "Ha dedicato la sua vita al lavoro, ma non per ambizione vuota ma per quella fame di riscatto che nasce quando qualcuno, quando sei giovane, ti fa credere che non sei abbastanza – ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Addio ad Arnaldo Manini, “imprenditore illuminato”È scomparso ad Assisi Arnaldo Manini, fondatore e presidente di Manini Prefabbricati, nato nel 1936.

La scomparsa di Arnaldo Manini: "Imprenditore capace e ingegnoso"La scomparsa di Arnaldo Manini segna la perdita di un imprenditore che ha saputo coniugare ingegno, passione e tenacia.

