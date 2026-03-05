Migranti la Svezia ora chiede la linea dura | espulsione automatica per chi commette stupri

La Svezia ha annunciato che adotterà una politica di espulsione automatica per i migranti condannati per stupri. La decisione riguarda tutti coloro che sono stati riconosciuti colpevoli di reati di natura sessuale, senza eccezioni o possibilità di appello. La nuova linea si applica a chi ha commesso atti di violenza sessuale sul territorio svedese, come stabilito dalle autorità.

Stoccolma sollecita l’Onu a rivedere la Convenzione del 1951: le violenze sessuali siano considerate “reati particolarmente gravi” Una linea più dura nei confronti dei migranti che commettono atti di violenza sessuale. Questa la richiesta della Svezia, che ha presentato all’Unhcr un documento di indirizzo con cui propone un’interpretazione più rigorosa della Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in merito all’applicazione della Convenzione sui rifugiati del 1951. Al centro dell’iniziativa vi è la richiesta di considerare lo stupro e altre forme di violenza sessuale grave — tra cui abusi e molestie sessuali, sfruttamento e prostituzione forzata — come reati particolarmente gravi “per loro stessa natura”, così da permettere l’espulsione dei migranti che ne siano stati condannati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

