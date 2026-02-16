Ue la nuova lista dei paradisi fiscali | chi entra e chi esce

L’Unione europea ha pubblicato una nuova lista dei paradisi fiscali, eliminando alcuni Paesi e aggiungendone altri, per rispondere alle pressioni delle autorità internazionali. La decisione nasce dall’esigenza di contrastare l’evasione fiscale e di promuovere più trasparenza nei flussi finanziari globali. Tra le novità, ci sono nazioni che hanno migliorato le proprie normative, mentre altri continuano a mostrare scarso impegno nel collaborare con le autorità fiscali europee.

L' Unione europea ha aggiornato la lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, vale a dire quei Paesi che non rispettano gli standard internazionali di trasparenza fiscale o non attuano entro tempi definiti gli impegni assunti sulla cooperazione con le autorità tributarie. Il Consiglio Ue Ecofin, secondo quanto riferito da fonti diplomatiche, è pronto a inserire Vietnam e le isole Turks e Caicos. Verranno invece rimossi Figi, Samoa, Trinidad e Tobago.L'obiettivo è contrastare pratiche di elusione e trasferimento artificiale dei profitti fuori dall'Unione europea. L'inserimento comporta maggiori controlli per le operazioni finanziarie e fiscali legate a tali giurisdizioni e può incidere sull'accesso ai fondi e agli investimenti europei.