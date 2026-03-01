Carlo Conti a Sanremo 2026 | Ho voluto io il passaggio di consegne a Stefano De Martino in diretta Il ringraziamento più importante a Bruno che in questi giorni mi ha portato pescare

1 mar 2026

Durante la conferenza stampa dell’ultimo giorno del Festival di Sanremo 2026, il Direttore artistico ha spiegato di aver deciso di passare il testimone a Stefano De Martino in diretta. Ha anche ringraziato Bruno, che in questi giorni lo ha accompagnato nel suo lavoro di pesca. La comunicazione del suo successore è stata annunciata ieri sera, alla conclusione della manifestazione.

Poi, i ringraziamenti di rito «per questi cinque anni (tre più due): a tutti voi giornalisti, ai cantanti in gara, alle case discografiche, major e indipendenti. La cosa importante è stata il rispetto, fondamentale tra noi, chi scrive e i telespettatori. Sapete che per me gli elementi fondamentali del lavoro e della vita dono il rispetto e l’onestà». Poi un grazie a Sanremo, «e il ringraziamento più importante, e quasi mi commuovo, a Bruno, che in questi giorni mi ha portato a pescare. Buona vita e viva la Rai!». Nessuna domanda, nessuna risposta. Carlo Conti si alza e sparisce senza guardarsi indietro. Sembra un po’ una fuga o un addio difficile, ma ci sta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Carlo Conti saluta commosso Sanremo e diserta la conferenza stampa: “Ho voluto io Stefano De Martino in finale”Carlo Conti ha fatto una breve apparizione in conferenza stampa all'indomani della finale di Sanremo 2026.

