Carlo Conti a Sanremo 2026 | Ho voluto io il passaggio di consegne a Stefano De Martino in diretta Il ringraziamento più importante a Bruno che in questi giorni mi ha portato pescare

Durante la conferenza stampa dell’ultimo giorno del Festival di Sanremo 2026, il Direttore artistico ha spiegato di aver deciso di passare il testimone a Stefano De Martino in diretta. Ha anche ringraziato Bruno, che in questi giorni lo ha accompagnato nel suo lavoro di pesca. La comunicazione del suo successore è stata annunciata ieri sera, alla conclusione della manifestazione.

Poi, i ringraziamenti di rito «per questi cinque anni (tre più due): a tutti voi giornalisti, ai cantanti in gara, alle case discografiche, major e indipendenti. La cosa importante è stata il rispetto, fondamentale tra noi, chi scrive e i telespettatori. Sapete che per me gli elementi fondamentali del lavoro e della vita dono il rispetto e l’onestà». Poi un grazie a Sanremo, «e il ringraziamento più importante, e quasi mi commuovo, a Bruno, che in questi giorni mi ha portato a pescare. Buona vita e viva la Rai!». Nessuna domanda, nessuna risposta. Carlo Conti si alza e sparisce senza guardarsi indietro. Sembra un po’ una fuga o un addio difficile, ma ci sta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Carlo Conti saluta commosso Sanremo e diserta la conferenza stampa: “Ho voluto io Stefano De Martino in finale”Carlo Conti ha fatto una breve apparizione in conferenza stampa all'indomani della finale di Sanremo 2026.

