L'ultima puntata della stagione di STEP è stata salutata con un commento che riflette il ciclo di produzioni, in cui il team si prepara a chiudere i lavori. Un volto noto del backstage ha condiviso un breve messaggio, sottolineando il momento di conclusione del programma. La frase

STEP dá, STEP toglie. Questo il commento di un volto nel montaggio del dietro le quinte al saluto del famoso format. C’è malinconia e nostalgia nel pre puntata del finale di Stasera tutto è possibile. La clip mandata in onda da Rai2 racconta il piacere dello stare insieme e del volersi bene, che dispiace lasciare sia a chi fà il programma che a chi lo segue. “Il messaggio è per i posteri. Quando questo programma e tutti noi cadremo nell’oblio, la mia volontà è che vi ricordiate di tutto questo con il sorriso. Ricordate che giocare con gli amici è la cosa più bella che c’è”. La voce di Stefano de Martino risulta commossa e commuove anche il pubblico che lo ascolta, nel dare i suoi saluti.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - STEP, nel segno del “mai dire mai” De Martino saluta il finale di stagione

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Stefano De Martino: “Quando questo programma e tutti noi cadremo nell’oblio, la mia volontà è che vi ricordiate di tutto questo con un sorriso. Giocare con gli amici è la cosa più bella che c’è” #StaseraTuttoÈPossibile #STEP x.com