Caudio Santamaria chi è il marito di Francesca Barra | Lo incontrai per la prima volta a 11 anni

Caudio Santamaria è il marito di Francesca Barra. La loro prima conoscenza risale a quando lui aveva sedici anni e trascorreva le estati a Policoro, dove sua madre è originaria. Francesca Barra, invece, aveva undici anni e considerava quella località come casa. La loro storia inizia in questa cornice, un luogo che ha segnato le loro vite fin dall'infanzia.

Caudio Santamaria aveva sedici anni quando andava ogni estate in vacanza a Policoro, perché sua madre è di quelle parti e Francesca Barra invece ne aveva undici e per lei Policoro è casa. «Lui è stato l’uomo con il quale ho fatto il primo lento della mia vita», racconterà tanti anni dopo Francesca Barra in un’intervista. «Avevo 11 anni, Claudio 16. Mi ha invitata a ballare durante una serata in un villaggio vacanze sul mare, a Policoro. Non mi sono mai dimenticata il sorriso di quel ragazzo romano.» Poi ognuno va per la sua strada. Claudio Santamaria ha una lunga relazione con la designer Delfina Delettrez Fendi, dalla quale nel 2007 nasce la figlia Emma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

