Eros Zanotti morto nel tragico incidente in A14 al Bevano
Eros Zanotti, residente a Forlì, ha perso la vita giovedì sera in un incidente sull’A14 tra le uscite di Bevano e Riccione. La causa dello scontro sembra essere stata una manovra azzardata di un altro veicolo, che ha fatto perdere il controllo alla sua auto. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorritori, ma per Zanotti non c’era più nulla da fare.
Forlì, 15 febbraio 2026 – Era forlivese l’uomo che ha perso la vita giovedì sera in un tragico incidente sull’autostrada A14. Eros Zanotti, 65 anni, medico per oltre trent’anni in alcuni ospedali bresciani, stava rientrando in Lombardia dalla Romagna, dove vivono i parenti, quando l’auto su cui viaggiava è rimasta coinvolta in una terribile carambola che non gli ha lasciato scampo. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30, all’altezza dell’area di servizio Bevano fra Cesena Nord e Forlì, i n direzione Bologna. Nello scontro sono rimasti coinvolti due automobili e un autoarticolato; la vettura guidata da Zanotti si è ribaltata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Eros Zanotti, Lonato e Montichiari piangono il medico morto in un incidente sull’A14
Eros Zanotti, medico di 65 anni, è morto in un incidente sull’A14, lasciando le comunità di Lonato e Montichiari senza una figura molto conosciuta.
Terribile incidente in autostrada: morto sul colpo il dottor Eros Zanotti
Il dottor Eros Zanotti, 65 anni, ha perso la vita in un incidente autostradale che si è verificato questa mattina tra Lonato del Garda e Montichiari, quando la sua auto è finita fuori strada dopo un colpo di sonno.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
