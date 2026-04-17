Chi comanda a Bari Dal Libertà al San Paolo l' impero degli Strisciuglio

Un approfondimento sul clan Strisciuglio mette in luce come, tra le zone di Libertà e San Paolo, siano state rilevate attività di controllo e influenza da parte di questa famiglia. Le indagini delle forze dell'ordine hanno evidenziato episodi di presenza e pressione in diverse aree della città, confermando il ruolo di rilievo che il clan ricopre nel panorama criminale locale.

Se c'è un clan che più di ogni altro incarna l'ambizione di dominare l'intera città di Bari, quello è il clan Strisciuglio. Non un sodalizio ancorato a un singolo quartiere come i Capriati al Borgo Antico o i Parisi-Palermiti a Japigia, ma una vera e propria "holding mafiosa" - per usare la.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Chi comanda a Bari. Japigia, il feudo dei Parisi-Palermiti Bari, spari da un’auto al quartiere San Paolo: ventenne ferito in viale delle RegioniUn ventenne incensurato è stato ferito a un piede da un colpo d'arma da fuoco esploso da un'auto in corsa, nella notte di sabato 7 febbraio 2026, in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Chi comanda a Bari. Japigia, il feudo dei Parisi-Palermiti; Decaro e Miglietta condividono appello di Committee to Protect Journalists (CPJ) per la liberazione di Ahmed Shihab-Eldin; Giornalista e docente dell'Università di Bari arrestato in Kuwait: Aveva pubblicato video sulla guerra; Bari, sparatoria al rione Libertà: 22enne con precedenti per spaccio ferito alla gambe. Indaga la polizia. Chi comanda a Bari. Dal Libertà al San Paolo, l'impero degli StrisciuglioSe c'è un clan che più di ogni altro incarna l'ambizione di dominare l'intera città di Bari, quello è il clan Strisciuglio. Non un sodalizio ancorato a un singolo quartiere come i Capriati al Borgo ... baritoday.it Riapre a Bari la chiesa di San Francesco, i lavori per 2 milioni pagati da una famigliaUna chiesa che accoglie i fedeli a quasi tre anni dalla sua chiusura. Una comunità, quella del rione Libertà di Bari, che ritrova la sua casa più bella, luminosa e sicura. (ANSA) ... ansa.it Formazione su querele temerarie e libertà di stampa: confronto tra avvocati e giornalisti ad Avezzano Si terrà venerdì 17 aprile 2026, dalle ore 15.00 , ad Avezzano, presso la Sala Irti Montessori, il corso di formazione e approfondimento dal titolo “Querele tem - facebook.com facebook