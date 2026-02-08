Bari spari da un’auto al quartiere San Paolo | ventenne ferito in viale delle Regioni

Questa notte a Bari, un'auto ha sparato nel quartiere San Paolo. Un giovane di 20 anni è stato colpito a un piede e ora si trova in ospedale. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo e chi abbia sparato. Nessuno ha ancora chiarito se si tratti di un regolamento di conti o di un episodio isolato.

Un ventenne incensurato è stato ferito a un piede da un colpo d'arma da fuoco esploso da un'auto in corsa, nella notte di sabato 7 febbraio 2026, in viale delle Regioni, nel quartiere San Paolo di Bari. L'episodio, avvenuto intorno alle quattro del mattino, getta un'ombra inquietante sulla sicurezza urbana e riaccende i riflettori sulle dinamiche criminali che possono sfociare in episodi di violenza anche in aree considerate relativamente tranquille della città. La vittima, soccorsa dagli amici che lo accompagnavano, è stata immediatamente trasportata in ospedale dove, secondo i primi accertamenti medici, dovrà rimanere in convalescenza per circa un mese.

