Chi comanda a Bari Japigia il feudo dei Parisi-Palermiti

Nel quartiere Japigia di Bari, caratterizzato da palazzoni rivolti verso l’Adriatico e edifici di edilizia popolare, si percepisce da circa quarant’anni la presenza di un potere nascosto. Questa influenza si manifesta attraverso un controllo che si estende oltre la superficie, senza però essere sempre visibile. La zona non può essere considerata semplicemente una periferia, poiché la sua organizzazione urbana è influenzata da dinamiche di potere che si sono sviluppate nel tempo.