Chi comanda a Bari Japigia il feudo dei Parisi-Palermiti
Nel quartiere Japigia di Bari, caratterizzato da palazzoni rivolti verso l’Adriatico e edifici di edilizia popolare, si percepisce da circa quarant’anni la presenza di un potere nascosto. Questa influenza si manifesta attraverso un controllo che si estende oltre la superficie, senza però essere sempre visibile. La zona non può essere considerata semplicemente una periferia, poiché la sua organizzazione urbana è influenzata da dinamiche di potere che si sono sviluppate nel tempo.
Il quartiere Japigia non si può definire una periferia qualunque. Qui, dove palazzoni protesi verso l'Adriatico si mescolano all'edilizia popolare, la geografia urbana da circa quarant'anni è avvolta dall'alone di un potere strisciante, la cui presenza si avverte anche se non si vede. E mentre. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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Le indagini hanno documentato l'esistenza di interessi tra un gruppo albanese e il clan Parisi-Palermiti del quartiere Japigia - facebook.com facebook