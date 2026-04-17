Che cosa vedere in tv stasera i programmi del 17 aprile 2026 | la guida alla prima serata dal GF Vip a Quarto Grado a Propaganda Live

Stasera, venerdì 17 aprile 2026, in televisione sono in programma diversi appuntamenti. Tra i programmi di prima serata ci sono il reality show condotto da un noto volto televisivo, il consueto approfondimento di cronaca con un approfondimento su casi recenti, e il talk di satira con ospiti e commenti su temi attuali. La programmazione comprende anche film e approfondimenti di informazione trasmessi sui canali Rai e Mediaset.

Programmi TV stasera 17 aprile 2026: che cosa vedere, guida completa alla prima serata La serata televisiva del 17 aprile 2026 offre una programmazione ricca e variegata, tra show musicali, film, approfondimenti e reality. Con la guida ai programmi TV di stasera puoi scoprire tutte le proposte della prima serata e scegliere che cosa vedere, dai canali Rai a Mediaset. Sondaggio televoto Grande Fratello Vip stasera 17 aprile 2026, le percentuali del primo finalista: colpo di scena Programmi in TV stasera, venerdì 17 aprile 2026 21:25 – Rai 1 – Dalla strada al palco – Special 21:20 – Rai 2 – Delitti in Paradiso 21:20 – Rai 3 – Vespucci – Il viaggio più lungo 21:33 – Rete 4 – Quarto Grado 21:30 – Canale 5 – Grande Fratello VIP (decima puntata) 21:20 – Italia 1 – Spider-Man: Homecoming 21:15 – La7 – Propaganda Live.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 17 aprile 2026: la guida alla prima serata dal GF Vip a Quarto Grado a Propaganda Live Notizie correlate Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 10 aprile 2026, la guida completa alla prima serata, dal GF Vip ad AquamanScopriamo che cosa vedere in tv stasera, venerdì 10 aprile 2026, con la guida completa ai programmi in onda in prima serata sui principali canali Rai... Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 9 aprile 2026: la guida completa alla prima serata, dalle fiction ai talkScopriamo che cosa vedere in tv stasera, giovedì 9 aprile 2026, con la guida completa ai programmi della prima serata. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dentro la Notizia: L'evaso più ricercato d'Italia contatta le Iene Video; Roberta Bruzzone torna a parlare degli audio di Garlasco e della pista alternativa: Sono in mani sicure; Per Ilary Blasi il vero nemico è un grande assente: cosa succede al GF Vip; Maturità, La griglia di valutazione ministeriale non mi piace e vi spiego perché. INTERVISTA a Cristina Agazzi. Pierina Paganelli a Quarto Grado | Dal biglietto di Manuela alle parole della Pellissier: cosa non tornaIl giallo di Pierina Paganelli questa sera tornerà negli studi di Quarto Grado con tutti gli aggiornamenti sulla vicenda ... ilsussidiario.net Pamela Genini a Quarto Grado | Corpo decapitato: chi è stato? L’ex Francesco Dolci in studioIl giallo di Pamela Genini a Quarto Grado, il corpo decapitato della povera 29enne nel cimitero di Strozza: chi è stato a farlo? ilsussidiario.net Tantissimi auguri alla nostra Alessandra Viero! #Quartogrado facebook