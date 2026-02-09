Ecco come i piccoli centri italiani stanno conquistando il mercato degli affitti brevi. Mentre le grandi città fanno i conti con tasse e normative più complicate, i centri minori registrano margini più solidi e rendimenti che superano il 4%. Case più economiche, regole più semplici e rischi distribuiti aiutano gli investitori a ottenere guadagni stabili. Un settore che cresce lontano dalle luci delle mete turistiche più note, ma che porta comunque soldi nelle tasche di chi investe.

C’è un’Italia che non finisce nelle cartoline patinate delle capitali del turismo, eppure macina rendimenti che le metropoli si sognano. È l’Italia dei centri minori, delle località fuori radar, dei borghi che non fanno tendenza su Instagram ma fanno quadrare i conti. È lì che l’affitto breve, oggi più che nelle grandi città, sta rivelando la sua natura meno glamour e più spietatamente economica: meno incasso lordo, più resa netta. Per anni il racconto è stato semplice: compra in una grande città d’arte, metti su una casa vacanze e lascia lavorare il flusso turistico. Funzionava, finché il contesto non ha iniziato a chiedere il conto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Affitti brevi, la rivincita dei centri minori: rendono più delle grandi città, meno incassi ma margini più solidi nell’Italia che non fa tendenza

