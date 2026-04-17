ChatGPT rivoluziona le immagini | basta caricare un volto per l’AI

OpenAI sta per lanciare una nuova funzione di ChatGPT che consentirà agli utenti di caricare un’immagine personale, come un volto, per poi utilizzarla come punto di partenza nella creazione di contenuti visivi. La novità mira a integrare le immagini direttamente nelle conversazioni, offrendo nuove possibilità di personalizzazione e utilizzo dell’intelligenza artificiale. La funzione sarà disponibile in futuro, ma al momento non sono stati comunicati dettagli specifici sulla data di rilascio.

OpenAI sta per introdurre una funzionalità che permetterà agli utenti di caricare un'immagine personale su ChatGPT per utilizzarla come base per la creazione di nuovi contenuti visivi. Questa novità, rilevata all'interno della versione beta 1.2026.104 dell'applicazione per Android, punta a risolvere le attuali difficoltà legate alla generazione di immagini coerenti, dove il sistema fatica ancora a mantenere una continuità visiva efficace nonostante le capacità di memoria testuale già presenti ne .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ChatGPT rivoluziona le immagini: basta caricare un volto per l’AI Il nuovo modello di ChatGPT per creare e editare le immagini è fantastico e gratuito Notizie correlate OpenAI rivoluziona ChatGPT: tre nuovi livelliOpenAI ha ridisegnato radicalmente il sistema di selezione dei modelli all’interno di ChatGPT, sostituendo i nomi tecnici con tre livelli funzionali:... Sora in ChatGPT: OpenAI rivoluziona la creazione videoOpenAI sta valutando l’integrazione del suo strumento di generazione video, Sora, direttamente all’interno dell’applicazione ChatGPT. Altri aggiornamenti Si parla di: Ticketmaster sbarca su ChatGPT: rivoluzione totale per comprare biglietti, ecco come funziona davvero. OpenAI ti chiederà di metterci la faccia con la foto di riferimento in ChatGPTSarà possibile caricare una foto di riferimento su ChatGPT, impostando il proprio volto come punto di partenza per l'editing con l'AI. hdblog.it Quando l'IA è complottista: per Grok e ChatGPT le foto di Artemis II sono falseLe immagini della Luna di Artemis II sono state inizialmente bollate come false da alcuni chatbot IA, alimentando teorie complottiste online. tech.everyeye.it