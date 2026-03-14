OpenAI sta considerando di integrare Sora, il suo strumento di generazione video, all’interno di ChatGPT. La società sta valutando questa possibilità per rendere più semplice la creazione di contenuti video attraverso l’uso della piattaforma di intelligenza artificiale. La decisione riguarda l’aggiunta di questa funzione all’applicazione ChatGPT, senza ancora comunicare una data precisa per il possibile rilascio.

OpenAI sta valutando l’integrazione del suo strumento di generazione video, Sora, direttamente all’interno dell’applicazione ChatGPT. Questa mossa strategica mira a sfruttare la base di circa 900 milioni di utenti attivi settimanali per dare nuova visibilità alla tecnologia di creazione video. L’iniziativa nasce dalla necessità di rispondere alla concorrenza di Gemini AI, che offre già da tempo funzionalità simili tramite Veo senza uscire dall’interfaccia principale. L’obiettivo è trasformare ChatGPT in una piattaforma completa dove gli utenti possano generare contenuti multimediali senza dover utilizzare applicazioni separate. Le prime indicazioni suggeriscono che i lavori di integrazione siano già iniziati, sebbene non vi sia ancora un annuncio ufficiale definitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sora in ChatGPT: OpenAI rivoluziona la creazione video

Articoli correlati

ChatGPT includerà anche i video AI: le prime indiscrezioni di OpenAIOpenAI sta valutando di portare in ChatGPT una funzionalità che in Gemini AI esiste già da tempo: la generazione di video tramite intelligenza...

Sora genera video falsi che nemmeno OpenAI riesce a riconoscere: l’analisi che preoccupa utenti ed espertiL’intelligenza artificiale sta diventando sempre più brava a creare contenuti realistici, ma c’è un problema: fatica a riconoscere ciò che lei stessa...

SORA 2 HA APPENA SCONVOLTO IL MONDO INTERO

Altri aggiornamenti su Sora in ChatGPT OpenAI rivoluziona la...

Temi più discussi: Sora, il generatore di video targato OpenAI, potrebbe arrivare presto direttamente all'interno di ChatGPT; OpenAI prevede di lanciare l’AI video Sora in ChatGPT; OpenAI lancia Sora su ChatGPT: la rivoluzione dei video AI è qui; Sora all'interno di ChatGPT: aumentano gli strumenti generativi, si moltiplicano le preoccupazioni.

ChatGPT integrerà Sora: i video AI saranno generati direttamente in chatLa possibilità di creare video con Sora direttamente su ChatGPT potrebbe diventare realtà molto presto. Secondo quanto riportato da The Information, OpenAI st ... tecnoandroid.it

Sora dentro ChatGPT: video generati dall'AI senza app esterneIl text-to-video di Sora potrebbe arrivare presto all'interno di ChatGPT, una mossa attraverso cui OpenAI punta al miliardo di utenti. punto-informatico.it

Momenti di preoccupazione ieri sera nel centro di Sora. Una donna alla guida della sua auto è rimasta sotto shock perché un uomo di colore, improvvisamente e senza motivo, è salito sulla sua vettura che si trovava poco distante il ponte di Napoli, nel cuore d - facebook.com facebook