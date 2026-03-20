OpenAI rivoluziona ChatGPT | tre nuovi livelli

OpenAI ha introdotto un nuovo sistema per ChatGPT, sostituendo i vecchi nomi tecnici con tre livelli chiamati Instant, Thinking e Pro. La modifica riguarda la modalità di selezione dei modelli disponibili, offrendo ai utenti una scelta più chiara tra le funzioni offerte. La riorganizzazione mira a rendere più semplice l’utilizzo della piattaforma. La novità riguarda principalmente le impostazioni di configurazione di ChatGPT.

OpenAI ha ridisegnato radicalmente il sistema di selezione dei modelli all’interno di ChatGPT, sostituendo i nomi tecnici con tre livelli funzionali: Instant, Thinking e “Pro. Questa nuova architettura mira a semplificare l’esperienza utente, permettendo di scegliere tra risposte rapide per compiti quotidiani, elaborazioni complesse o le prestazioni massime, senza che l’utente debba conoscere i dettagli tecnici delle versioni sottostanti. La modifica risponde direttamente alle critiche precedenti riguardanti l’opacità del sistema di instradamento automatico, che spesso generava sospetti su una gestione oculata dei costi computazionali a scapito della qualità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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