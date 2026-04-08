L’Iran ha presentato a Donald Trump un piano in dieci punti per un cessate il fuoco, definito dallo stesso ex presidente “attuabile”. Il Guardian riferisce che Trump non ha fornito dettagli specifici sulla proposta. La comunicazione arriva in un momento di tensioni tra le due parti, con questioni aperte come la sicurezza nello stretto di Hormuz e il programma nucleare iraniano. La proposta iraniana non ha ancora ricevuto una risposta ufficiale.

Un piano di cessate il fuoco in dieci punti che Donald Trump si è limitato a definire “attuabile”, scrive il Guardian, senza entrare ulteriormente nel merito. E che sarà un punto di partenza tra Washington e Teheran all’avvio dei colloqui a Islamabad venerdì 10 aprile. Nell’accordo iniziale per la tregua di due settimane, condizionata alla riapertura di Hormuz, l’Iran avrebbe confermato la richiesta della rimozione delle sanzioni, il controllo dello Stretto e l’accettazione da parte di Washington della possibilità di arricchire l’uranio. Richieste che fanno apparire le trattative tutte in salita. Ma un primo passo è stato fatto e a tirare una boccata di ossigeno sono i mercati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I 10 punti che l’Iran ha presentato a Trump per il cessate il fuoco. Le incognite su Hormuz e nucleare

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