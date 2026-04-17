Cesena sicurezza in centro | Lega punta su ZTL e controllo vicinato

A Cesena si discute nuovamente di sicurezza urbana, con l’intervento di un rappresentante della Lega che ha sollevato dubbi sull’ampliamento del controllo di vicinato nel centro storico. La questione riguarda anche l’istituzione di zone a traffico limitato (ZTL) e misure di sorveglianza per rafforzare la sicurezza nelle aree centrali della città. La discussione coinvolge diverse forze politiche e cittadini interessati alle modalità di tutela del territorio.

Il dibattito sulla sicurezza urbana a Cesena si è riacceso con forza dopo le dichiarazioni di Enrico Sirotti Gaudenzi, capogruppo della Lega, che ha messo in discussione l’estensione del controllo di vicinato fino al centro storico. Il ha contestato la gestione dell’assessore alla sicurezza Luca Ferrini e dei vertici della Polizia municipale, suggerendo misure pratiche come la rimozione del divieto di accesso per le auto nella ZTL tra le ore 20:00 e le 8:00 del mattino per garantire maggiore tranquillità ai residenti. L’attuale strategia della giunta comunale, che vede l’allargamento delle attività di monitoraggio da parte dei cittadini verso il cuore della città, è stata oggetto di duri interrogativi da parte della Lega.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesena, sicurezza in centro: Lega punta su ZTL e controllo vicinato Notizie correlate Sicurezza, Sirotti Gaudenzi (Lega): "Controllo di vicinato anche in centro storico? Togliere la Ztl dalle 20 alle 8"“Sembra che il controllo di vicinato si stia allargando fino ad arrivare in centro storico. Il quartiere Centro urbano punta sul controllo di vicinato: assemblea pubblica con l’assessore e la Polizia localeEntrano nel vivo i lavori del consiglio del quartiere Centro Urbano che martedì 14 aprile, alle ore 21, nella sede di Corte del volontariato 16,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il ‘controllo di vicinato’ si estende al quartiere Centro Storico; Cesena, progetto di controllo di vicinato al Quartiere Centro urbano: assemblea pubblica con la Polizia locale; Centro urbano Cesena, controllo di vicinato: incontro per coinvolgere i cittadini nel progetto; Cesena, controllo di vicinato: Il Centro urbano valuta di creare un gruppo in aggiunta ai 22 attivi in città. Cesena, controllo di vicinato: Il Centro urbano valuta di creare un gruppo in aggiunta ai 22 attivi in cittàGli occhi e le orecchie del re potrebbero arrivare anche nel cuore della città. Non si tratta però di funzionari persiani che controllano un ... corriereromagna.it Cesena, al torrente Cesuola servono 27 milioni per tre interventi: caccia ai soldi per consolidare la tombinatura in centroIl torrente Cesuola ha tre necessità, sul fronte della sicurezza del tratto tombinato che attraversa il centro storico, per risanarne le acque dal ... corriereromagna.it Ashley #Cole: “Con il #Cesena ho fatto un atto di fede, in Inghilterra non ci sono opportunità”. Alla Bbc: "Amano usare la frase fatta: 'Non hai esperienza'. E io rispondo: capisco cosa state dicendo, sono d'accordo, ma come faccio a farmi quell'esperienza". htt - facebook.com facebook Maggiorenni e di origine straniera. Chi è il branco accusato dello stupro di Cesena x.com