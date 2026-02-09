Allarme baby gang commerciante aggredito in zona tribunale | Mi hanno colpito all' addome senza un motivo

Questa sera, un commerciante è stato aggredito davanti al tribunale di Palermo. L’uomo racconta di essere stato colpito all’addome senza motivo, mentre era in strada. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio, davanti a passanti increduli, e si aggiunge alla lunga lista di episodi di violenza nel centro della città. La polizia ora indaga per identificare i responsabili.

Ancora un episodio di violenza in pieno centro a Palermo, questa volta davanti al tribunale, nel tardo pomeriggio e sotto gli occhi dei passanti. Protagonista della vicenda è Luciano Ienna, 56 anni e storico commerciante e titolare del Museo dei vecchi ricordi al Mercato delle Pulci - di cui PalermoToday ha narrato l'attività e la passione alcuni anni fa - che racconta di essere stato aggredito da una banda di ragazzini intorno alle 18.30 di ieri mentre passeggiava con la moglie, proprio di fronte al palazzo di giustizia. Secondo la sua ricostruzione, un gruppo composto da una decina di giovanissimi si sarebbe avvicinato con atteggiamento ostile.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palermo Tribunale

L’agente di polizia Calista ha raccontato di essere stato circondato e colpito mentre era a terra durante un’aggressione a Torino.

Due giovani di 16 e 17 anni sono stati fermati dalla polizia dopo aver messo in crisi un commerciante cinese in un negozio di abbigliamento alla periferia della città.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Baby Gang ARRESTATO a Milano: pistola in albergo dopo il concerto!

Ultime notizie su Palermo Tribunale

Argomenti discussi: Plebiscito, notti da paura: cresce l’allarme sicurezza; ? Le ragazzine di 15 anni che giravano in metro con taser e coltelli: Ci difendiamo - BresciaToday; L’allarme dei magistrati veneti: ‘baby gang fenomeno allarmante e diffuso’.

Plebiscito, notti da paura: cresce l’allarme sicurezzaPlebiscito, notti di paura dopo la sparatoria: residenti e commercianti chiedono più controlli e presidi fissi. stylo24.it

Firenze, allarme baby gang: rapine, spaccio, atti vandalici. A Novoli dopo l’allarme del pm: «È la situazione più delicata»Di recente un 13 enne picchiato e derubato. Il sostituto procuratore per i minorenni Filippo Focardi: «Firenze è la città più critica della Toscana per una quantità particolare di minori stranieri non ... corrierefiorentino.corriere.it

Scatta l’allarme maranza: tra baby gang, social e disagio sociale https://www.corrierenazionale.net/2026/02/05/scatta-lallarme-maranza-tra-baby-gang-social-e-disagio-sociale/ Negli ultimi anni il termine “maranza” è entrato con forza nel linguaggio mediatico facebook