ceriano laghetto al via i lavori sulla pista ciclopedonale di via laghetto

La prossima settimana prenderanno il via i lavori di riqualificazione della pista ciclopedonale di via Laghetto a Ceriano Laghetto. La pista rappresenta un collegamento importante tra il centro cittadino e la frazione Villaggio Brollo. L’intervento riguarda la riqualificazione di un percorso utilizzato da residenti e ciclisti della zona. I lavori sono stati annunciati dall’amministrazione comunale e si protrarranno nei prossimi mesi.

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