Il Tar della Lombardia ha deciso di annullare l’autorizzazione per l’installazione di una grande antenna di telefonia mobile alta 40 metri, situata tra Saronno e Ceriano Laghetto. La decisione arriva dopo il ricorso presentato da un gruppo di cittadini che abitano vicino alla zona interessata. La sentenza riguarda esclusivamente il progetto di questa antenna, che ora dovrà essere riesaminato dagli uffici competenti.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Turate, in provincia di Como, dove. È stato arrestato giovedì scorso, a Milano, un cittadino ucraino di 32 anni, accusato di. Una vera e propria persecuzione con minacce, sputi e insulti a parroco e ausiliaria diocesana. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Maxi antenna tra Saronno e Ceriano Laghetto, sentenza clamorosa al Tar

Truffe in casa, i racconti delle vittime; clamorosa vittoria dei residenti al Tar contro la maxi antenna – ANTEPRIMACi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a...

Rifiuti lungo la bretella tra Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro, alleanza tra comuni e province contro gli inciviliLa transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più… Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore...

Si parla di: Truffe in casa, i racconti delle vittime; clamorosa vittoria dei residenti al Tar contro la maxi antenna - ANTEPRIMA.

Maxi antenna tra Saronno e Ceriano Laghetto, sentenza clamorosa al TarIl Tar della Lombardia ha accolto il ricorso presentato da un comitato di cittadini, residenti al confine tra Saronno e Ceriano Laghetto, ordinando ... ilnotiziario.net

No all'antenna a Saronno: nasce il gruppo No all'antennaUn primo incontro per analizzare le possibili azioni ed è nato il gruppo No all’antenna creato per ribadire l’opposizione all’arrivo in via Vicinale della Cassinetta (al confine tra Saronno e ... ilgiorno.it