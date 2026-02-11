Centri estivi 2026 iscrizioni al via | ecco come fare

Questa mattina il Comune di Udine ha aperto le iscrizioni per i centri ricreativi estivi del 2026. Le famiglie possono già prenotare i posti per i loro figli, con alcune novità che puntano a rendere l’offerta ancora più interessante e varia. Le procedure sono semplici e si possono fare online o direttamente agli uffici comunali.

Il Comune di Udine sta per avviare le procedure di iscrizione ai centri ricreativi estivi 2026, con importanti novità che rafforzano l'offerta educativa per le famiglie della città. Saranno disponibili 2020 posti, con particolare attenzione al mese di luglio. Iscrizioni aperte dal 12 febbraio.

