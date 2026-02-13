Prorogate al 21 febbraio le iscrizioni a Nidi e Scuole dell’Infanzia

Le famiglie italiane interessate a iscrivere i bambini ai Nidi e alle Scuole dell’Infanzia per l’anno scolastico 20262027 avranno più tempo: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha infatti prorogato alle 20 del 21 febbraio 2026 i termini per presentare le domande. La decisione arriva dopo settimane di attesa da parte di genitori e amministrazioni locali, che avevano richiesto una maggiore flessibilità per completare le procedure. Un dettaglio che distingue questa proroga è la possibilità di inviare le domande anche tramite piattaforme online, in modo più semplice e rapido.

Le iscrizioni vanno presentate solo in modalità online, con Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). La compilazione delle domande deve avvenire attraverso il sito del Comune di Parma. Per tutte le informazioni sui requisiti previsti, i bandi sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Parma, sezione Amministrazione, Documenti e dati, Bandi e Avvisi Pubblici, Avvisi pubblici. Possono presentare domanda le famiglie residenti nel Comune di Parma e anche quelle non residenti, ma in quest’ultimo caso verranno prese in considerazione dopo la collocazione delle prime. Inoltre, possono fare domanda le mamme in gravidanza, con data presunta del parto entro il 30 aprile 2026.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su prorogate febbraio Nidi e scuole d'infanzia, le iscrizioni partono il 4 febbraio. Fin quando c'è tempo, quando sono gli open day Le iscrizioni ai nidi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia del Comune di Milano per l'anno scolastico 20262027 aprono mercoledì 4 febbraio 2026. Iscrizioni nidi e scuole dell’infanzia Milano 2026/2027: come fare Per i genitori di Milano, il conto alla rovescia per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e ai nidi per il prossimo anno scolastico comincia adesso. Ultime notizie su prorogate febbraio Argomenti discussi: Iscrizioni scolastiche 2026/2027, proroga fino al 21 febbraio; Proroga iscrizioni a.s. 2026/27, c’è tempo fino al 21 febbraio 2026; Iscrizioni scolastiche 2026/2027, proroga nazionale al 21 febbraio; Il Ministero proroga al 21 febbraio il termine per le iscrizioni scolastiche. Iscrizioni a scuola prorogate al 21 febbraioSlittamento legato agli eventi atmosferici e idrogeologici che nelle scorse settimane hanno costretto alla sospensione dell’attività didattica e amministrativa le scuole di alcuni territori del Paese. ilsole24ore.com Iscrizioni a scuola 2026/2027: proroga nazionale al 21 Febbraio. Ecco la nuova scadenzaScopri le nuove scadenze per le iscrizioni a scuola 2026/2027. Proroga fino al 21 febbraio 2026 per completare l'invio. informazionescuola.it Iscrizioni a scuola prorogate al 21 febbraio ilsole24ore.com/art/iscrizioni… x.com Prorogate le iscrizioni per l'anno scolastico 2026/2027 al 21 febbraio 2026 entro le ore 20 - facebook.com facebook